Guanajuato sonríe, pues su atleta favorita, Celia Pulido deja una gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, pues se colgó 4 medallas y una de ellas de oro.

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción continúan dejando buenas noticias para los deportistas mexicanos. Este día, la protagonista fue Celia Pulido.

Recordemos que esta competencia lleva a atletas de entre 12 y 22 años de edad, y es la segunda edición en su historia. Tiene como objetivo de que clasifiquen a los Juegos Panamericanos mayores.

Además prepara a los deportistas para los Juegos Olímpicos de la Juventud o a los grandes. Mismos que se celebrará en Los Ángeles 2028 y Celia Pulido podría estar ahí.

¡Orgullo mexicano! Celia Pulido se luce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; se colgó 4 medallas

El día de hoy, la Sirena de León, dio una gran exhibición y consiguió 4 medallas en estos Juegos Panamericanos Asunción 2025. 1 de plata en 200 metros dorso y la otra en 4x100 metros libre, además de una de bronce en 4x100 m en libre mixto.

Aunque la más importante para Celia Pulido fue la de oro. Se clasificó a la final de 100 m dorso con un tiempo de 1:02.90, muy justo. Sin embargo, en el momento importante dejó un tiempo de un minuto y 82 centésimas. Imponiendo un nuevo récord en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Además, esto quiere decir que estará en los Juegos Panamericanos Lima 2027, es decir, en los mayores. También logró una presea de bronce en los 4x100 metros combinado, pero su equipo fue descalificado, así que no cuenta.

Celia Pulido LA ROMPE, LA ROMPE | Nadadora leonesa, suma al día de hoy 4 medallas en Panamericanos Jr en Paraguay :

Oro 1



Plata 2



Bronce 1



Récord panamericano 1



Video: Cortesía @deportegente pic.twitter.com/F1J5ExhDn3 — Paco Vela (@PacoVela14) August 12, 2025

¿Quién es Celia Pulido? La Sirena de León que brilló en los Juegos Panamericanos Junior

Celia Pulido, o también conocida como la Sirena de León y que brilla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, es una nadadora mexicana.

La Sirena de León ya es histórica por ser la única nadadora mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos, participó en París 2024, pero quedó séptimo.

Nació en Guanajuato el 1 de enero del 2003. A pesar de su corta edad ya tiene experiencia en Juegos Panamericanos, pues participó en 2019.