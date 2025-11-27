Liverpool fue goleado por el PSV en la Champions League y sumó su novena derrota en los últimos doce partidos, por lo que los dirigentes del equipo habrían convocado a una reunión de emergencia para definir el futuro de Arne Slot.

A pesar de que Arne Slot guió al Liverpool al título de Premier League en su primera temporada, la crisis que atraviesa el equipo es tan severa que los directivos se estarían replanteando su continuidad.

Y es que, con la cantidad de dinero que invirtieron los Reds en el mercado de fichajes, se esperaba que en este curso volvieran a competir por todo y por el contrario están sumidos en una crisis que se agravó con la goleada del PSV en la Champions League.

Arne Slot en la cuerda floja: Liverpool se replantea su continuidad tras humillación en Champions League

De acuerdo con información compartida por el medio Indy Kaila, luego de la goleada contra PSV en la Champions League, los dirigentes del Liverpool convocaron a una reunión de emergencia para analizar su continuidad.

A pesar de que Arne Slot declaró después de la derrota del PSV en la Champions League que estaba tranquilo sobre su puesto y sentía el apoyo de la dirigencia, su trabajo estaría en la cuerda floja.

Alexis Mac Allister. (Jon Super / AP)

Desde la temporada 1953/1954, los Reds no sufrían tal cantidad de derrotas en el lapso de 12 partidos, además de que en sus últimos tres compromisos cayeron por una diferencia de 3 o más goles.

Curtis Jones revienta contra el Liverpool tras ser goleados en la Champions League

Después del paseo que el PSV le dio al Liverpool en Anfield, uno de los futbolistas que se notó más molesto por la derrota fue Curtis Jones, canterano del equipo, y fue muy crítico con sus compañeros en una entrevista en zona mixta.

“Siempre vamos a pelear por regresar a este equipo a donde debe de estar y por mostrarle a todos que el equipo es el mejor equipo del mundo, pero por ahora estamos en la mierda…”, declaró el canterano de los Reds.