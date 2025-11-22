El Liverpool FC quiere dar un golpe mediático en el mercado de pases de verano al buscar el fichaje de Raphinha, futbolista del FC Barcelona, a quien tienen en su radar y estarían dispuestos a ofrecer una millonada.

Raphinha ha sido uno de los jugadores más influyentes en el Barcelona de Hansi Flick pero en septiembre pasado sufrió una lesión lo que coincidió con un notable debilitamiento en la ofensiva del equipo.

Ante la baja de nivel de Mohamed Salah, quien podría marcharse del Liverpool con atractivas ofertas de Arabia Saudita, los Reds ya se preparan y analizan opciones de sus posibles reemplazos, siendo el blaugrana la principal.

El Liverpool FC estaría preparando una gran oferta para hacerse de los servicios de Raphinha, uno de los jugadores más destacados en la actualidad del FC Barcelona para ficharlo en el próximo mercado de fichajes de verano.

De acuerdo con distintos reportes, ante una posible salida de Mohamed Salah el Liverpool analiza el fichaje del brasileño y estarían dispuestos a ofrecer cerca de 100 millones de euros para ficharlo el siguiente año.

Raphinha apunta como el candidato ideal para reemplazar a la leyenda egipcia ya que ha demostrado ser decisivo, tiene experiencia en la Premier League y su juego encajaría a la perfección en el proyecto que Arne Slot quiere construir.

We came back.

We lived it.

And we won. pic.twitter.com/Qixkm56dZe — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

¿Cuál es la situación de Raphinha con el FC Barcelona?

Desde el punto de vista del FC Barcelona, Raphinha sigue formando parte del plan principal de Hansi Flick ya que tiene contrato hasta principios de 2028 luego de haber firmado una renovación con el cuadro blaugrana.

Además tanto el jugador como los directivos del club han recalcado en repetidas ocasiones que Raphinha ve su futuro en Cataluña, en el equipo están contentos por sus actuaciones la temporada pasada.

Miasma que fueron cruciales en la obtención del triplete nacional por lo que es parte fundamental del cuadro, esta temporada suma tres goles y dos asistencias en tan solo siete partidos, lo que demuestra su gran calidad ya que recién regresó de una lesión.