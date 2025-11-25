Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años de la muerte de Diego Maradona, el histórico jugador argentino que se coronó campeón del mundo con Argentina en el Estadio Azteca en el Mundial de 1986.

El 22 de junio de 1986 es una fecha que quedó grabado para los argentinos y los fanáticos del futbol en general, ya que ese día Maradona comandó a la albiceleste en la victoria de 2-1 ante Inglaterra en la final del Mundial celebrado en México.

Muchos recuerdan que esa tarde el 10 de Argentina alcanzó la gloria con dos golazos en el Estadio Azteca bautizados como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, sin embargo esa no fue la primera vez que marcó en la capital mexicana.

El día que Diego Maradona le metió gol al América en el Estadio Azteca

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, los fans del argentino recuerdan sus goles más famosos y legendarios, entre ellos uno que le marcó al América en el Estadio Azteca años antes del Mundial de México 1986.

Fue un 26 de enero de 1982, el América organizó un partido amistoso ante Boca Juniors, que ya era liderado por un joven de nombre Diego Maradona, para celebrar la iluminación que estrenaba el Estadio Azteca.

El “Pelusa” dio muestra de su talento y habilidad en la cancha apenas al minuto 26 Carlos de los Cobos no pudo despejar, se le enredaron entre los pies, la pelota le llegó al 10 quien no dudó y ante la salida de Zelada definió cruzado.

Gol de Diego Armando Maradona ante América en juego amistoso para estrenar el alumbrado del Estadio Azteca.



26 de enero de 1982

pic.twitter.com/GrnAiq2MFo — History Liga MX (@History_LigaMX) November 25, 2025

¿Cómo quedó el América vs Boca Juniors donde Diego Maradona marcó su primer gol en el Estadio Azteca?

Cuatro años antes de que Diego Maradona tocó el cielo ante 100 mil personas en el Estadio Azteca tras coronarse campeón del Mundo con Argentina, el genio visitó esa misma cancha y abrió el marcador en un América vs Boca Juniors.

Partido en donde Boca Juniors terminó ganando 2-1 a las Águilas en el Estadio Azteca, un juego que significó una especie de ‘revancha’ después de que el América los derrotó en la Copa Interamericana de 1978.

Maradona se hizo campeón entrenando en Coapa 🦅🇦🇷 pic.twitter.com/SNt4ZQr8jo — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 30, 2025

Curiosamente Maradona tuvo una relación estrecha con el América, años después para el Mundial 1986, Argentina se alojó en Copa para sus entrenamientos y en 2018 cuando dirigió a los Dorados de Sinaloa le preguntaron sobre su decisión de dirigir al equipo sinaloense a lo que él respondió: “Porque el América no me llamó”.