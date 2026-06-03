Una usuaria de TikTok se volvió viral después de mostrar cómo su mascota destruyó su álbum Panini del Mundial 2026, cuando únicamente le faltaban 20 figuritas para completarlo.

La grabación exhibió los restos de su colección y a su perro pastor belga malinois sentado junto a las páginas rotas.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde usuarios reaccionaron con humor ante la travesura del animal y lamentaron la pérdida del álbum del Mundial.

Video viral del álbum Panini genera miles de reacciones

En las imágenes difundidas en TikTok aparecen hojas destrozadas y estampas esparcidas alrededor del perro, que observaba la escena mientras sonaba un audio viral.

La creadora acompañó la publicación con las llamadas de atención a la perrita, conectando con aficionados y coleccionistas del álbum.

Perrita destroza álbum del Mundial en Argentina (Captura de video)

Los comentarios estuvieron marcados por bromas y muestras de apoyo hacia la mascota, cuya expresión fue interpretada como inocencia por numerosos usuarios.

Algunos internautas incluso ofrecieron ayudar económicamente para reconstruir la colección, mientras otros prometieron donar figuritas difíciles de conseguir para completar nuevamente el álbum.

Entre las respuestas destacaron mensajes que pedían no regañar al perro, además de publicaciones donde seguidores compartieron experiencias similares con mascotas.

La historia cobró relevancia porque ocurrió a pocos días del inicio de la Copa Mundial 2026, evento que mantiene elevada la demanda de estampas.

Considerando precios promedio en Argentina, una colección casi completa pudo representar una inversión cercana a 200 mil pesos argentinos, incluyendo álbum y sobres acumulados.