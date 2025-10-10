¿Se acuerdan de Florian Thauvin en Tigres? Pues parece que estamos viendo el renacer de su futbol, pues con la Selección de Francia marcó un golazo en las eliminatorias del Mundial 2026.

Se debe decir que Florian Thauvin tuvo un paso por Tigres más que desapercibido, parecía que su carrera ya venía para abajo, pero a sus 32 años sueña con volver a otro Mundial.

Y es que tocó el cielo cuando a sus 25 años fue llamado por la Selección Francesa a Rusia 2018. Si bien, no tuvo muchos minutos, se coronó como campeón del mundo y era una de las promesas de su país.

Inexplicablemente, o mejor dicho, seducido por dinero, del Marsella se fue a Tigres en 2021. En la Liga MX nunca se sintió bien, y en dos años, apenas jugó 38 partidos, con 8 goles y 5 asistencias. Incluso se fue por la puerta de atrás.

Lloran en Tigres: Así fue el gol de Florian Thauvin en su regreso a la Selección de Francia

La realidad de Florian Thauvin ahora es completamente diferente. Desde 2019 no era llamado a la Selección de Francia, es decir, tuvieron que pasar 6 años para regresar con los Blues. Aunque en todos esos años, sigue siendo el mismo DT, Deschamps.

Este viernes 10 de octubre, la Selección Francesa se enfrentó a Azerbaiyán y los goleó 3 a 0. Uno de los goles los marcó Florian Thauvin y fue el que valió la pena pagar la entrada.

Fue el tercero, Florian Thauvin recibió en el área, le dio tiempo de controlar y luego marcar con una especie de tijera. De esa forma, el equipos francés se pone en el primer lugar de su grupo con paso perfecto.

Yooooo Thauvin’s career revival is actually crazy that’s a nuts goal pic.twitter.com/B82qhrsn4s — ☕︎︎ (@j7zaza) October 10, 2025

¿Qué fue de Florian Thauvin después de su salida de Tigres?

Si se lo pregunta, cuando Florian Thauvin dejó Tigres parecía que se carrera iba a ir para abajo, pero no fue así. Regresó a Europa, directamente en Italia con el Udinese y ahí recuperó la sonrisa.

Actualmente es parte del Lens de Francia y tiene contrato hasta 2028. Puede que si sigue manteniendo su nivel, lo veamos en el Mundial 2026.