FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, podría hacer historia en la temporada 2025/2026 debido a que se busca que jueguen el primer partido oficial del torneo local fuera de su país.

De acuerdo a diversos reportes, LaLiga buscará que para la temporada que está por comenzar se dispute un partido oficial fuera de España y el juego elegido sería el Villarreal vs FC Barcelona.

Después de varias temporadas intentando llevar algún partido de la liga española fuera de su país, Javier Tebas estaría muy cerca de conseguirlo para el próximo curso y sería para un partido entre el Barça y el Submarino Amarillo.

LaLiga: Lo que se sabe hasta ahora del partido entre Villarreal y FC Barcelona fuera de España

Uno de los puntos que la junta directiva de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) planea discutir en su reunión de este lunes es la aprobación de que el partido correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal se juegue en Miami, Florida.

En caso de que lo aprueben, LaLiga tendría que remitir el asunto a la UEFA, quien tendría que dar luz verde para que el Villarreal vs FC Barcelona salga de España. Sin embargo, el último organismo en dar la aprobación tendría que ser la FIFA.

FC Barcelona pasó por encima de Como con marcador de 5-0 y se quedó con el Joan Gamper 2025. (AP)

La fecha tentativa para que se dispute el compromiso entre el Barça y el Submarino Amarillo sería el 20 de diciembre de este año en el Hard Rock Stadium de Miami, inmueble de los Miami Dolphins de la NFL.

LaLiga: ¿Jugar en el Hard Rock Stadium de Miami sería ventaja para el FC Barcelona?

En cuanto comenzaron a circular los rumores de que el Villarreal vs FC Barcelona correspondiente a la Fecha 17 de LaLiga se podría jugar en el Hard Rock Stadium de Miami, la afición reaccionó en redes sociales.

Mientras que los aficionados del Barça que viven de este lado del Océano Atlántico se emocionaron por la posibilidad de poder ver a su equipo, otros aseguran que el FC Barcelona tendrá ventaja.

Y es que, el Estadio de la Cerámica, es un inmueble que suele dificultársele al conjunto blaugrana y el hecho de que el partido se juegue en el Hard Rock Stadium supone una desventaja para el Submarino Amarillo.