Liverpool recibió en el partido de la jornada de la Premier League al Arsenal; te decimos cómo quedó el duelo en la mítica cancha de Anfield.

Liverpool, campeón vigente de la Premier League, llegó como líder de la competencia ante un Arsenal que también había tenido un buen inicio de torneo.

Liverpool vs Arsenal: ¿Cómo quedó el partido de la jornada de la Premier League?

Liverpool vs Arsenal se enfrascaron en un partido intenso, que terminó 1-0 a favor de los locales gracias a una genialidad a balón parado, en actividad de la fecha 3 de la Premier League.

Se jugaba el minuto 83 del partido Liverpool vs Arsenal, cuando con el marcador empatado sin goles se marcó una falta a favor de los locales.

Tiro directo que se encargó de cobrar de manera magistral Dominik Szoboszlai, para darle la victoria a Liverpool en la Jornada 3 de la Premier League.

Liverpool se afianza en el liderato de la Premier League

Después de vencer al Arsenal en la Jornada 3 de la Premier League, Liverpool llegó a 9 puntos para quedarse en solitario en la cima de la competencia.

Arsenal perdió el invicto y se rezagó un poco en la lucha por la cima de la Premier League.

Estos son los primeros cinco lugares de la Premier League:

Liverpool | 9 puntos Chelsea | 7 puntos Arsenal | 6 puntos Tottenham | 6 puntos Everton | 6 puntos

¿Cuándo juegan Liverpool y Arsenal en la Jornada 4 de la Premier League?

El Arsenal será el encargado de abrir la Jornada 4 de la Premier League, el sábado 13 de septiembre, cuando reciba al Nottingham Forrest.

Por su parte, Liverpool defenderá su invicto y liderato en la Jornada 4 de la Premier League, visitando al Burnley el domingo 14 de septiembre.

Cambian al oficial de VAR en el partido Liverpool vs Arsenal

El oficial que estaba programado para fungir como VAR en el partido de la Premier League, Liverpool vs Arsenal, fue reemplazado debido a un error que cometió en el Chelsea vs Fulham.

Michael Salisbury fue retirado de la lista de oficiales para el partido en Anfield, siendo reemplazado por John Brooks.

Salisbury fue el VAR que intervino para pedirle al árbitro del partido, Rob Jones, que revisara y anulara un gol del Fulham, que terminó perdiendo.