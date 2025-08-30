Si hay un equipo que se ha armado hasta los dientes este mercado de verano en Europa es Liverpool, quien no conforme con haber sumado elementos de la categoría de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Hugo Ekitiké, ahora están a un paso de acordar con Newcastle la incorporación del delantero sueco Alexander Isak.

Según diferentes reportes en Inglaterra, Newcastle tiene en sus planes incorporar a otros delanteros, por lo que Alexander Isak no entraría más en sus plantes, esto sumado al interés que tiene Liverpool en sus servicios, mismos por los que estaría dispuesto a desembolsar 130 millones de libras, una oferta récord en la Premier League.

Newcastle tiene todo listo para incorporar a Nick Woltemade a su delantera proveniente de Stuttgart, pero, además, buscan a otro atacante y en la mira tienen a hombres como Jorgen Strand Larsen y Yoane Wissa, por lo que Alexander Isak ya no está en planes del director técnico Eddie Howe.

Las altas de Liverpool en el mercado de verano

Sin lugar a dudas, uno de los equipos en Europa que tuvo un mercado de verano más activo fue Liverpool. Muestra de ello fueron los fichajes de: Hugo Ekitiké, Freddie Woodman, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Armin Pecsi y Jeremie Frimpong, siendo el volante alemán la contratación de mayor peso.

Si bien, Liverpool también tuvo bajas importantes como Trent Alexander-Arnold a Real Madrid, Luis Díaz a Bayern Munich y Darwin Núñez hacia Al-Hilal, la realidad es que sus compras en el mercado de verano le permitieron mantener a un plantel potente que le permitirá mantenerse como aspirante a ganar la Premier League y pelear por la Champions League.

Cabe mencionar que uno de los movimientos de mercado más importante de los Reds no tuvo que ver propiamente con una contratación, toda vez que se confirmó la renovación de contrato de Mohamed Salah, goleador y referente de un Liverpool que tiene en el Faraón todo un estandarte de su gente.

¿Cómo empezó Liverpool en la Premier League?

En lo que respecta a su arranque en la Premier League, Liverpool comenzó con el pie derecho al cosechar dos victorias en sus primeros dos partidos y este domingo tendrán un duelo sumamente atractivo cuando reciban a Arsenal, que provisionalmente marcha en segundo lugar del futbol inglés por diferencia de goles.

De ganar, Liverpool mantendría el paso perfecto y tomaría el primer lugar de la Premier League gracias a sus tres victorias consecutivas, confirmándose así desde el comienzo de la temporada como uno de los grandes favoritos a quedarse de nueva cuenta con el título del futbol en Inglaterra.

En lo que respecta a la Champions League, Liverpool ya conoce a sus rivales para la primera ronda y se enfrentará a: Atlético de Madrid, Galatasaray, Frankfurt, Real Madrid, PSV, Inter de Milan, Marsella y Qarabag.