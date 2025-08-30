El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Mallorca en partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga, donde el conjunto merengue salió con el objetivo de conseguir su tercera victoria al hilo.

El Real Madrid jugó su segundo partido como local en la actual temporada 2025-2026 de LaLiga, por lo que los aficionados esperaban ver una actuación brillante del equipo merengue ante el Mallorca.

Los dirigidos por Xabi Alonso han tenido un inicio de campaña perfecto en LaLiga que ha estado a la altura de sus expectativas como el más ganador del torneo local, pues antes de este partido acumulaban 2 victorias en 2 juegos jugados, además de que no han recibido goles.

Por otro lado, el Mallorca, tuvo un inicio complicado debido a que enfrentó al FC Barcelona, campeón actual de la liga española y quien les propinó una goleada. Posteriormente, empataron ante el Celta, por lo que esperaban que ante el Real Madrid la situación fuera diferente.

Real Madrid vs Mallorca: Resumen y goles del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El partido Real Madrid vs Mallorca estuvo lleno de emociones debido a que desde los primeros minutos el equipo merengue intentó abrir el marcador con Kylian Mbappé, pero el VAR se lo anuló por fuera de lugar.

El Mallorca abrió el marcador primero al minuto 18 tras un tiro de esquina que recibió Vedat Muriqi, quien se levantó dentro del área para vencer al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, con un cabezazo pegado al poste.

El empate 1-1 llegó por parte de Arda Güler al minuto 37 luego de un centro pasado a Dean Huijsen, quien recentró para encontrar al turco dentro del área. Tan solo un minuto más tarde, Vinicius Jr encontró la red de los visitantes con un disparo cruzado que resultó imposible para el arquero del Mallorca y así lograr el 2-1 final.

VAYA GOLAZOOOOO DEL REAL MADRID, VAYA ASISTENCIA DE DEAN HUIJSEN Y GOLAZOOOOOOO DE ARDA GÜLER 😍😍😍 pic.twitter.com/OPuiaXdJLR — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 30, 2025

GOL DEEEEE @vinijr , GOL DEEEEE Vinicius Jr!!! El mejor del mundo está de vuelta 7️⃣💎💎



pic.twitter.com/OPcSrwuSJ6 — Don Vinicius Jr (@CallViniJr) August 30, 2025

¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid y del Mallorca?

Con el resultado a favor del Real Madrid, el conjunto blanco se quedó como líder de LaLiga con 9 puntos y será hasta el próximo sábado 13 de septiembre que vuelvan a tener actividad cuando enfrenten a la Real Sociedad.

Por su parte, el Mallorca se quedó con 1 punto tras la derrota y en la posición 18 de LaLiga. Ahora, tendrán que cambiar el chip para el próximo 15 de septiembre cuando visiten al Espanyol en otro partido de la liga española.