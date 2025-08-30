¡Real Oviedo es de primera! El equipo de Grupo Pachuca celebró su primera victoria en su regreso a LaLiga luego de 24 años de espera.

Real Oviedo se presentó en el Estadio Carlos Tartiere para el duelo de la Fecha 3 ante Real Sociedad y con un solitario gol de Leander Dendoncker al minuto 40, llegó la primera victoria en LaLiga para el equipo de Grupo Pachuca.

Leander Dendoncker ya colocó su nombre en la historia oviedista, pues marcó el primer gol en el esperado regreso del equipo a primera.

En su vuelta ya sufrieron el revés ante Villarreal y Real Madrid, pero uos días después, gozaron de una victoria clave en sus aspiraciones de mantener la categoría en el futbol español.

Video del gol de la primera victoria del Real Oviedo en su regreso a LaLiga

Una solitaria anotación de Leander Dendoncker bastó para que Real Oviedo, equipo de Grupo Pachuca, derrotara a la Real Sociedad y sumara su primera victoria en su regreso a LaLiga.

El gol de la victoria para el Real Oviedo llegó al minuto 40, luego de un gran pase de Haissem Hassan. El francés hizo suya la banda, dejó a su marcador en el camino y mandó el balón al corazón del área, donde apareció Dendoncker para cerrar la pinza.

🎥⚽️| Leander Dendoncker GOAL 🆚 Real Sociedad#RealOviedoRealSociedad pic.twitter.com/sQ3ssEa8HH — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) August 30, 2025

Paunovic destacó el primer triunfo del Real Oviedo en LaLiga

Veljko Paunovic, DT del Real Oviedo, destacó la victoria y aseguró que es un gran aliciente irse al parón internacional con tres puntos en la bolsa.

“Era fundamental para nosotros marcar y ganar, irnos al parón con esta confianza. Hoy tuvimos un rendimiento que nos dio 3 puntos. La fe con la que trabajamos es clave. Después de los dos primeros partidos la gente se podía asustar, pero con este triunfo se pasa la página”, señaló Paunovic, DT de Real Oviedo.

¿Cuándo volverá a jugar Real Oviedo en LaLiga?

Luego de sumar su primera victoria en LaLiga con el 1-0 sobre la Real Sociedad, Real Oviedo, equipo de Grupo Pachuca, continuará su camino en el campeonato con su primera visita.

Real Oviedo visitará el Coliseum para medirse al Getafe en el marco de la Fecha 3 de LaLiga.