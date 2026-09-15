FC Barcelona vs Racing de Santander chocan en la Jornada 6 de LaLiga: miércoles 16 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Racing de Santander: Día para ver el partido de LaLiga

El miércoles 16 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 6 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Racing de Santander.

FC Barcelona vs Racing de Santander: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Racing de Santander.

FC Barcelona vs Racing de Santander: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Racing de Santander en la Jornada 6 de LaLiga.

  • Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports
El FC Barcelona es líder solitario en LaLiga
El FC Barcelona es líder solitario en LaLiga (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

Así marchan FC Barcelona y Racing de Santander tras la Jornada 5 de LaLiga

FC Barcelona recibe al Racing de Santander en la Jornada 6 de LaLiga ubicado en la cima de la competencia con 15 puntos.

El Racing de Santander suma 7 puntos en el décimo lugar de LaLiga.