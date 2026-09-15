FC Barcelona vs Racing de Santander chocan en la Jornada 6 de LaLiga: miércoles 16 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Racing de Santander: Día para ver el partido de LaLiga
El miércoles 16 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 6 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Racing de Santander.
FC Barcelona vs Racing de Santander: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Racing de Santander.
FC Barcelona vs Racing de Santander: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Racing de Santander en la Jornada 6 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Racing de Santander
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
Así marchan FC Barcelona y Racing de Santander tras la Jornada 5 de LaLiga
FC Barcelona recibe al Racing de Santander en la Jornada 6 de LaLiga ubicado en la cima de la competencia con 15 puntos.
El Racing de Santander suma 7 puntos en el décimo lugar de LaLiga.