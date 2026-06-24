La Selección de Argentina ya tiene su boleto asegurado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, razón por la que Lionel Messi podría recibir descanso en la última fecha de la fase de grupos.

De acuerdo con TyC Sports, es probable que Lionel Messi sume algunos minutos contra Jordania, sin embargo, se desconoce si lo haría como titular o si saldrá al campo de juego hasta el segundo tiempo para evitar exigirse de más.

Emiliano Martínez acompañaría a Messi en el partido contra Jordania

La misma fuente señala que Emiliano el “Dibu” Martínez, portero del Aston Villa, quiere ser el portero titular para el duelo contra Jordania y es muy probable que el cuerpo técnico le conceda su petición.

Tanto Emiliano Martínez como Lionel Messi son dos futbolistas excepcionales que ya fueron campeones del mundo con Argentina en Catar 2022, por lo que su presencia en el partido contra Jordania será crucial para conseguir los tres puntos.

Por otro lado, también se reveló que el futbolista Gonzalo Montiel estará presente en el partido, al igual que Nicolás Otamendi haciendo dupla con Marcos Senesi o Facundo Medina.

Messi y Dibu Martínez con Argentina. (Julio Cortez / AP)

¿Cuándo será el partido entre Argentina y Jordania?

La Selección de Argentina disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania.

El encuentro entre Argentina y Jordania se jugará el sábado 27 de junio a las 20 horas, tiempo del centro de México.