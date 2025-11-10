Hace un año y medio, Chivas apostó por un jugador al cual veía como una joya, realizó un polémico fichaje debido a su nacionalidad, pero ahora, está cerca de venderlo a la MLS debido a que ha perdido protagonismo en el equipo, muestra de ello es que de los 13 partidos que ha jugado en el Apertura 2025, solamente en cuatro fue titular.

Se trata de Cade Cowell, quien llegó a Chivas para el Clausura 2024 como una joya mexicoamericana y ahora, con Gabriel Milito en la dirección técnica, parece no encajar en el sistema rojiblanco, por lo que en Guadalajara tendrían pensado su regreso a la MLS, liga que conoce a la perfección toda vez que ahí jugaba antes de que el Rebaño lo eligiera como refuerzo.

Los equipos de la MLS interesados en Cade Cowell

Según lo informado por cuenta de X, Chivas Xtra, Cade Cowell estaría en la mira de un par de equipos de la MLS que lo tienen bien considerado para que regrese al futbol de los Estados Unidos tras cinco torneos en la Liga MX.

Charlotte FC y Colorado Rapids considerarían repatriar a la MLS a Cade Cowell, quien no vería con malos ojos dejar a Chivas en el próximo mercado de verano ante la considerable baja de tiempo en cancha que tuvo puntualmente en el último semestre en el cual solamente jugó 489 minutos de 1530 posibles, es decir, apenas el 31.96 por ciento de tiempo en cancha.

Cade Cowell tiene muchas posibilidades de salir el próximo mercado de fichajes.



Clubes en la MLS tienen en su radar al extremo de 22 años, se rumorea que los principales interesados serian Charlotte FC y Colorado Rapids.



¿Cuánto pediría Chivas por Cade Cowell?

El mismo reporte mencionó la cantidad que Chivas esperaría recibir por el pase de Cade Cowell en caso de que cualquier equipo de la MLS esté dispuesto a contar con sus servicios, ya sea Charlotte FC, Colorado Rapids o cualquier otro.

La directiva de Chivas contemplaría vender a Cade Cowell siempre y cuando la oferta que reciba sea a partir de 4 millones de dólares, suma cercana a la que en su momento pagaron para incorporarlo a las filas rojiblancas.