Jorge Mas Santos es un empresario estadounidense de origen cubano, reconocido por ser el principal accionista de MasTec, una de las compañías de ingeniería y construcción más importantes de Estados Unidos. Además, es propietario administrativo del Inter Miami CF, club de la MLS que comparte con David Beckham.

Su incursión en el deporte profesional comenzó en 2018, cuando se integró al proyecto del Inter Miami. Junto con su hermano José Mas, adquirió el control mayoritario del club de Florida, cuya proyección internacional se consolidó con la llegada de Lionel Messi. De acuerdo con estimaciones financieras, su fortuna ronda los 1,300 millones de dólares.

¿Quién es Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos tomó las riendas del negocio familiar fundado por su padre, Jorge Mas Canosa, un exiliado cubano que huyó del régimen de Fidel Castro. La empresa original, Church & Tower, se dedicaba al tendido de cableado y a la instalación de postes telefónicos.

Con el paso de los años, Jorge Mas Santos transformó la compañía en MasTec, una multinacional especializada en infraestructura, energía, telecomunicaciones y servicios industriales, con presencia en varios países y contratos estratégicos en Estados Unidos.

En el ámbito deportivo, en 2021 asumió como propietario gerente del Inter Miami CF y, en 2022, se convirtió en presidente del Real Zaragoza, equipo histórico del futbol español que milita en la Segunda División. También fue una figura clave en la negociación para el fichaje de Lionel Messi, proceso que, según el propio empresario, tomó cerca de tres años.

Jorge Mas Santos, propietario administrativo de Inter Miami. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos nació el 28 de febrero de 1963, por lo que en 2026 cumple 63 años.

¿Quién es la esposa de Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos está casado con Aleyda, quien mantiene un perfil discreto y alejado de la vida pública.

Jorge Mas Santos, propietario administrativo de Inter Miami. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos es Piscis, signo asociado con la intuición, sensibilidad y visión estratégica.

¿Jorge Mas Santos tiene hijos?

Sí. Jorge Mas Santos y su esposa Aleyda tienen tres hijos.

¿Qué estudió Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos estudió Administración de Empresas en la Universidad de Miami y posteriormente obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA).

¿En qué ha trabajado Jorge Mas Santos?

Jorge Mas Santos ha desarrollado una sólida trayectoria empresarial, principalmente en los sectores de infraestructura, energía y deportes:

MasTec (desde 1984; presidente desde 1994): Expansión global en telecomunicaciones, energía, electricidad y obra pública, con ingresos anuales cercanos a los 12 mil millones de dólares.

Neff Corporation (cofundador en 1990): Empresa de renta de equipo de construcción, vendida en 2005 por 510 millones de dólares.

Inversiones privadas: Aviación, banca, bienes raíces comerciales, sector salud y renta fija.

Inter Miami CF: Propietario gerente desde 2021.

Real Zaragoza: Presidente desde 2022.

Además, es presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana y de la Fundación Mas Family, y participa como conferencista en temas de emprendimiento, liderazgo y desarrollo empresarial.