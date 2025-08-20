La NASCAR Cup Series anunció su calendario para la temporada 2026; te decimos si vuelve la carrera a México.

En junio del 2025, la NASCAR Cup Series llenó de adrenalina y velocidad el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, por lo que el deseo de ver de vuelta la carrera era grande.

¿Vuelve la NASCAR Cup Serie a México en el 2026?

En el calendario de la NASCAR Cup Series 2026 no aparece México como una de las sedes para recibir una carrera.

Los aficionados mexicanos al automovilismo se quedarán con las ganas de ver a la NASCAR Cup Series de vuelta en el suelo azteca.

México fue el único país en recibir una fecha fuera de los Estados Unidos en 2025, pero en el calendario 2026 de NASCAR Cup Serie, el país no tiene ninguna de las 40 carreras programadas.

Las carreras más atractivas en NASCAR Cup Series 2026

Los directivos de la NASCAR Cup Series habían anunciado dos componentes clave en 2026: la introducción de un circuito callejero en la Base Naval Coronado de San Diego y el Homestead-Miami Speedway.

A estas carreras de la NASCAR Cup Series se suman el Chicagoland Speedway, y el North Wilkesboro Speedway, el 19 de julio.

El cambio a North Wilkesboro abre la puerta a una nueva sede de la Carrera de las Estrellas, y el Dover Motor Speedway será la sede de la exhibición por invitación por primera vez el 17 de mayo.

A bold new mission, a triumphant return and plenty of full-throttle thrills.



The 2026 NASCAR Cup Series schedule is here! pic.twitter.com/WlACzioY2S — NASCAR (@NASCAR) August 20, 2025

Cambios en la temporada de NASCAR Cup Series

Los playoffs de la NASCAR Cupr Series 2026 tendrán un aspecto diferente. Homestead-Miami Speedway hará su regreso como final de temporada por primera vez desde 2019.

Aunque la primera ronda se mantiene sin cambios, Las Vegas se mueve de la ronda de 8 a la ronda de 12, haciendo espacio para Phoenix como la carrera de apertura de la ronda de 8.

El calendario de 2025 sólo tenía un fin de semana libre y un tramo de 28 semanas consecutivas con carreras.

Aunque 2026 seguirá siendo una temporada agotadora, la NASCAR Cup Series ha añadido una semana libre adicional a principios de agosto.