Este martes 23 de septiembre el Real Madrid visitó al Levante como parte de la actividad de la Jornada 6 de la LaLiga, partido en el que consiguió su sexta victoria consecutiva en lo que va de la temporada.

Los dirigidos por Xabi Alonso golearon 4-1 al conjunto granota, resultado con el que aseguraron una jornada más el liderato de la competencia y mantienen el paso perfecto tras seis jornadas disputadas.

El Real Madrid ganó, gustó y goleó en su visita al Levante con una brillante actuación de Vinicius Jr. que sumó un gol y una asistencia, Kylian Mbappé consiguió un doblete y también Franco Mastantuono se estrenó como goleador.

Levante vs Real Madrid: Resumen y goles del partido de los merengues de la Jornada 6 de LaLiga

El Real Madrid goleó 4-1 al Levante y se mantiene en la cima de la tabla general de LaLiga con 18 puntos de 18 posibles, el primer gol fue obra de Vinicius Jr. quien al minuto 28 sacó un potente remate dentro del área imposible de atajar.

VINICIUS JR WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/6oVMtiTi3G — TC (@totalcristiano) September 23, 2025

Apenas 10 minutos después, Franco Mastantuono se estrenó con la camiseta del Real Madrid tras aprovechar un contragolpe de su equipo. Con el 2-0 a favor, los merengues se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, el Levante descontó en el marcador con un tanto de Etta Eyong al 54’ con el que se encendió el juego, sin embargo al minuto 64’ tras una falta dentro del área, Mbappé puso el 3-1 por la vía del penal.

KYLIAN MBAPPE WITH THE PANENKA!



pic.twitter.com/dGI0wWdjPH — TC (@totalcristiano) September 23, 2025

Y al 66’, el francés volvió a hacerse presente en el marcador cuando recibió un pase en profundidad de Arda Güler y definió dentro del área para sellar el triunfo merengue en la jornada 6.

KYLIAN MBAPPE WHAT A FINISH! 🤯 pic.twitter.com/iR35dFTo5C — TC (@totalcristiano) September 23, 2025

¿Cuándo y a qué hora volverá a jugar el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid seguirá al menos una jornada como líder de LaLiga y en la Jornada 7 buscarán mantener el paso perfecto cuando visiten al Atlético de Madrid.

Será el sábado 27 de septiembre cuando el Real Madrid enfrente al Atlético de Madrid en actividad de la Jornada 7 de LaLiga, el encuentro se disputará a las 8:15am, tiempo del Centro de México.