FC Barcelona no afloja el paso en LaLiga y este domingo 21 de septiembre, se impuso de forma contundente a Getafe en duelo correspondiente a la Jornada 5 del campeonato español que tiene como líder a Real Madrid y justamente a los culés como su escolta más cercana luego de la victoria por 3-0.

Ferran Torres fue la figura del partido para FC Barcelona toda vez que se despachó con un doblete en la primera mitad que le dio la ventaja a su equipo por encima de Getafe para manejar el resto del encuentro. En el segundo tiempo, Dani Olmo se encargó de marcar la anotación que puso el marcador definitivo en este choque de la Jornada 5 en LaLiga.

Con este resultado, FC Barcelona llegó a 13 puntos que son producto de cuatro victorias y un empate en sus primeros cinco partidos de la temporada en LaLiga. Esto los dejó en el segundo lugar de la clasificación general, dos puntos por debajo del líder Real Madrid que lleva paso perfecto en el comienzo del campeonato.

¿Qué sigue para FC Barcelona?

Esta semana será de actividad doble para FC Barcelona en LaLiga toda vez que encararán dos partidos en los cuales tratarán de conseguir una cosecha perfecta para mantenerse palmo a palmo en la lucha con Real Madrid por la cima del torneo ibérico.

El primero compromiso de FC Barcelona será en contra de Real Oviedo el jueves 25 de septiembre en la cancha del Estadio Carlos Tartiere. Esta será la primera vez que los blaugranas se midan a este equipo luego de su regreso a la Primera División española.

Después de eso, para el domingo 28 de septiembre, el FC Barcelona jugará contra la Real Sociedad con sede todavía por definir toda vez que no se sabe si este duelo se podrá llevarse a cabo en el Camp Nou con aforo reducido o si como contra Getafe, se juega en el Mini Estadi Johan Cruyff.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Barcelona en la Champions League?

En lo que respecta a su actividad en la Champions League, el FC Barcelona reaparecerá en el certamen europeo hasta el próximo miércoles 1 de octubre en uno de los duelos más atractivos de la primera ronda del torneo de clubes más importante del mundo.

En lo que, tentativamente, se espera sea en el Camp Nou, FC Barcelona recibirá a PSG para enfrentarse en el que bien podría ser un duelo de la siguiente ronda o incluso, una final adelantada de Champions League dado el potencial colectivo, así como de individualidades en ambos bandos.

De tal forma, la agenda de FC Barcelona para las siguientes semanas se encuentra definida y buscarán mantener el buen paso tanto en el torneo local como en la Champions League.