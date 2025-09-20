El Real Madrid salió victorioso en su partido contra el Espanyol, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga, sin embargo, al final del partido se viralizó el brutal berrinche que hizo Vinícius Jr. con Xabi Alonso por sacarlo del partido.

Y es que durante el encuentro entre Real Madrid y el Espanyol, Vinícius Jr. fue sustituido al minuto 77 en el Santiago Bernabéu por Rodrygo, ya con el marcador 2-0 a favor de los merengues.

No obstante, eso no le gustó al brasileño y se mostró visiblemente molesto con la decisión de Xabi Alonso, ya que tiró una botella de agua al suelo y levantó los brazos antes de discutir con el DT del Real Madrid.

¡Se rompió el vestidor del Real Madrid! Captan brutal berrinche de Vinícius Jr. con Xabi Alonso por sacarlo del partido

Luego de la molestia de Vinícius Jr. tras salir de cambio en el partido del Real Madrid contra el Espanyol, el DT Xabi Alonso habló sobre la situación que sucedió con el futbolista brasileño.

“Lo único que le faltó hoy a [Vini] fue un gol. Le sustituimos cuando estaba jugando bien. Quizás podríamos haber esperado un poco más, pero quería piernas frescas en las bandas”, dijo Xabi Alonso sobre por qué sacó a Vinícius Jr.

😠La secuencia del ENFADO de VINI JR con XABI ALONSO tras ser sustituido. pic.twitter.com/Gnx7erxDRS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2025

Xabi Alonso dijo que Franco Mastantuono también salió molesto del partido cuando fue sustituido al igual que Vinícius Jr., pero afirmó que es algo normal entre los futbolistas.

“Franco Mastantuono también quería seguir jugando. Me dijo: ¿Me vas a sustituir?. Y yo le dije: Sí. Algo similar ocurrió con Vini. Franco también se fue un poco enfadado. Al final, le pasa a todo el mundo”, señaló el DT del Real Madrid.

¿La relación entre Real Madrid y Vinícius Jr., está rota?

Vinícius Jr. ha sido excluido del 11 inicial del Real Madrid dos veces por Xabi Alonso en los seis partidos disputados hasta ahora en la temporada 2025-2026 de LaLiga.

De acuerdo con ESPN, las negociaciones para renovar el contrato de Vinícius Jr., el cuál expira en 2027, se han suspendido, sin que haya avances, por lo que hasta el momento se desconoce si el brasileño desea seguir en el equipo merengue.