Un gran problema se le avecina al Real Madrid ya que Vinicius Jr., una de sus estrellas, no está a gusto en el equipo y por ello analiza salir en el mercado de invierno, ante esto el nombre de Erling Haaland comienza a sonar en el entorno merengue.

Desde que Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid mucho se ha hablado sobre una supuesta relación rota con Vinicius Jr, jugador que no ha podido destacar y que en la reciente entrega del Balón de Oro cayó al lugar 16.

El brasileño pasó de ser uno de los amplios favoritos para ganar el Balón de Oro 2024 a quedar fuera del Top-10 y dejar de ser protagonista con los merengues que ya hasta quieren traer a Erling Haaland.

Erling Haaland sería la gran apuesta del Real Madrid si Vinicius Jr. deja a los merengues

De acuerdo con información de El Chiringuito, el brasileño Vinicius Jr. se siente ninguneado en el Real Madrid por lo que estaría dispuesto a salir del equipo en los próximos mercados y la directiva buscaría traer a Erling Haaland.

Haaland se ha vuelto el deseo de los dos equipos más grandes de España, ya que según con reportes de aquel país tanto el FC Barcelona como el Real Madrid tienen en el radar al noruego.

Aunque fichar al “Androide” no será nada sencillo ya que tiene contrato con el Manchester City hasta 2034 y su cláusula de salida es de 170 millones de euros, información que Florentino Pérez ya sabe y en caso de que Vini se vaya, el noruego sería la gran apuesta.

¿Cuándo termina el contrato de Vinicius Jr. con el Real Madrid?

Vinicius Jr. no está atravesando un buen momento con el Real Madrid, sin embargo el brasileño todavía tiene contrato con el club merengue por año y medio, ya que termina en verano de 2027.

Sin embargo, eso no es garantía ya que en los últimos meses Vinicius ha sido vinculado con la Liga de Arabia Saudita, que es bien sabido que los equipos de allá tienen dinero para poder pagar la cláusula del brasileño.

VINICIUS JR WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/6oVMtiTi3G — TC (@totalcristiano) September 23, 2025

Por lo pronto, el futbolista sudamericano le manda un mensaje al cuerpo técnico del Real Madrid al haber abierto el marcador para el cuadro merengue en el partido ante el Levante por la jornada 6 de LaLiga que demuestra su calidad.