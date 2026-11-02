León vs San Luis juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
León 0-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>León 0-1 San Luis
León vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs San Luis, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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León vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Valeria Razo, Ana Loza, Fernanda Pinilla y Selene Cortés
- Mediocampistas: Sindia Arteaga, Chelsea Lien Le, Solange Lemos y Vianney Alemán
- Delantera: Nayeli Bolaños
- Portera: Dayra Bustos
- Defensas: Frida Gómez, Elaily Hernández-Represa, Daniela Delgado e Izabelle Hernandez-Gutierrez
- Mediocampistas: Viridiana López, María Fernanda Sánchez, Rebeca Contreras y Natalia Macías Valadez
- Delanteras: Enyer Higuera y Amina Bello
León vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
León vs San Luis se miden a partir de las 19:06 horas el lunes 2 de noviembre en la cancha de La Fiera.
El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: León vs San Luis
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi