León vs San Luis juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

León 0-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>León 0-1 San Luis

León vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs San Luis, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Valeria Razo, Ana Loza, Fernanda Pinilla y Selene Cortés

Mediocampistas: Sindia Arteaga, Chelsea Lien Le, Solange Lemos y Vianney Alemán

Delantera: Nayeli Bolaños

Atlas y León reparten puntos en partido pendiente de la Liga Femenil BBVA. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

San Luis

Portera: Dayra Bustos

Defensas: Frida Gómez, Elaily Hernández-Represa, Daniela Delgado e Izabelle Hernandez-Gutierrez

Mediocampistas: Viridiana López, María Fernanda Sánchez, Rebeca Contreras y Natalia Macías Valadez

Delanteras: Enyer Higuera y Amina Bello

León vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

León vs San Luis se miden a partir de las 19:06 horas el lunes 2 de noviembre en la cancha de La Fiera.

El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.