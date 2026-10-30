Atlas vs Tigres se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Atlas 0-1 Tigres.

Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlas

Portera: Camila Vázquez

Defensas: Elena Sainz, Dirce Delgado, Vasthy Delgado y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Victoria Acevedo, Maritza Maldonado, Ashley López y Daniela Meza

Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Anika Rodríguez, Cristina Ferral, Greta Espinoza, Jimena López

Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa, Thembi Kgatlana y Deyna Castellanos

Delanteras: Stephany Mayor y Deyna Castellanos

Atlas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Atlas vs Tigres se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19:06 horas, por Fox One y Tubi.