Atlas vs Tigres se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Atlas vs Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlas 0-1 Tigres.
Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Atlas
- Portera: Camila Vázquez
- Defensas: Elena Sainz, Dirce Delgado, Vasthy Delgado y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Maritza Maldonado, Ashley López y Daniela Meza
- Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Anika Rodríguez, Cristina Ferral, Greta Espinoza, Jimena López
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa, Thembi Kgatlana y Deyna Castellanos
- Delanteras: Stephany Mayor y Deyna Castellanos
Atlas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Atlas vs Tigres se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19:06 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi