Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-3 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Toluca 0-3 Chivas.
Toluca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Chivas, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Yaneisy Rodríguez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Victoria López
- Mediocampistas: Betzy Cuevas, Deneisha Blackwood, Brenda Díaz y Faustine Robert
- Delanteras: Diana Guatemala y Sofia Jakobsson
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
- Mediocampistas:Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Jasmine Casarez
Toluca vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: Toluca vs Chivas
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y Youtube