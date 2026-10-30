Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-3 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Toluca 0-3 Chivas.

Toluca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Chivas, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Yaneisy Rodríguez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Victoria López

Mediocampistas: Betzy Cuevas, Deneisha Blackwood, Brenda Díaz y Faustine Robert

Delanteras: Diana Guatemala y Sofia Jakobsson

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal

Mediocampistas:Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo

Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Jasmine Casarez

Toluca vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Toluca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 30 de octubre a las 19 horas, por ViX y Youtube.