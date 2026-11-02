León vs San Luis juegan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 2 de noviembre a las 19:06 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: León vs San Luis
- Fase: Jornada 13 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One y Tubi
León vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 2 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs San Luis.
León vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido León vs San Luis de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
León vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido León vs San Luis de la Liga Femenil podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: León vs San Luis
- Fase: Jornada 13 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One y Tubi