León vs San Luis juegan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 2 de noviembre a las 19:06 horas, por FOX One y Tubi.

Partido: León vs San Luis

Fase: Jornada 13 Liga Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One y Tubi

León busca la clasificación en la Liga Femenil BBVA. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

León vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 2 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs San Luis.

León vs San Luis: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido León vs San Luis de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis Femenil busca sumar en la cancha de León (@AtletiDeSLPFem)

León vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs San Luis de la Liga Femenil podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.