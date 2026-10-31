Querétaro vs Pachuca juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 0-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> Querétaro 0-1 Pachuca</b>
Querétaro vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Pachuca, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Querétaro vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Querétaro
- Portera: Karla Morales
- Defensas: Nathaly Martínez, Maria Fátima Barone, Allie George y Juana Plata
- Mediocampistas: Fátima Rosales, Alondra López, Jade Bailey y Camila Vite
- Delanteras: Marianyela Jiménez y Dilary Heredia-Beltrán
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez
- Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia, Berenice Ibarra y Aline Gomes
- Delanteras: Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral
Querétaro vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Pachuca se miden a partir de las 19:06 horas el sábado 31 de octubre en la cancha de La Corregidora.
El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Pachuca
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi