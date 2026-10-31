Querétaro vs Pachuca juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-1 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 0-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> Querétaro 0-1 Pachuca</b>

Querétaro vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Pachuca, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Querétaro

Portera: Karla Morales

Defensas: Nathaly Martínez, Maria Fátima Barone, Allie George y Juana Plata

Mediocampistas: Fátima Rosales, Alondra López, Jade Bailey y Camila Vite

Delanteras: Marianyela Jiménez y Dilary Heredia-Beltrán

Pachuca Femenil no ha tenido su mejor temporada en el Apertura 2026 (@TuzosFemenil )

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia, Berenice Ibarra y Aline Gomes

Delanteras: Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral

Querétaro vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Pachuca se miden a partir de las 19:06 horas el sábado 31 de octubre en la cancha de La Corregidora.

El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.