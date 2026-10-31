Querétaro vs Pachuca chocan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 31 de octubre a las 19:06 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Pachuca
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi
Querétaro vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 31 de octubre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Querétaro vs Pachuca.
Querétaro vs Pachuca: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Querétaro vs Pachuca de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Querétaro vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?
El partido Querétaro vs Pachuca podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Pachuca
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One y Tubi