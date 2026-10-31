Chivas vs Atlante se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Atlante
  • Fase: Jornada 15 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Atlante es uno de los cuatro partidos programados este sábado 31 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Tras vencer a Pumas, Chivas se convirtió en el primer lugar del Apertura 2026 de la Liga MX
Chivas busca celebrar otra victoria en el Apertura 2026 (MEXSPORT / Juan Carlos Ocampo)

Chivas vs Atlante: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El sábado 31 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Atlante.

Chivas vs Atlante: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Atlante.

Atlante gana por la mínima ante FC Juárez en calidad de visitante.
Atlante buscará dar la sorpresa en la cancha de Chivas (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

Chivas vs Atlante: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido Chivas vs Atlante podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Atlante
  • Fase: Jornada 15 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video