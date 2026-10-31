Chivas vs Atlante se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Atlante
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Atlante es uno de los cuatro partidos programados este sábado 31 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.
Chivas vs Atlante: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El sábado 31 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Chivas vs Atlante.
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Chivas vs Atlante: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Será a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Atlante.
Chivas vs Atlante: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El partido Chivas vs Atlante podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Atlante
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video