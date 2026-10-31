Tijuana vs Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 1-1 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: <b>Tijuana 1-1 Cruz Azul</b>
Tijuana vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Tijuana
- Portera: Ana Gabriela Paz
- Defensas: Deisy Ojeda, Lía Morán, Émili Bautista y Laura Parra
- Mediocampistas: Ammanda Marroquín, Danielle Fuentes, Daniela Carrandi y Amogelang Motau
- Delanteras: Trudi Carter y Melana Surautsava
- Portera: Melany Villeda
- Defensas: Valeria Miranda, Heidi Lynne, Sofía San Román e Izabella Acosta
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Alejandra Lomelí, Mia León y Belén Cruz
- Delanteras: Ana Lucía Martínez y Brenda Cerén
Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Cruz Azul se miden a partir de las 17 horas el sábado 31 de octubre en la cancha de las regias.
El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi