León vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Tuzas.

Después de cumplirse 14 jornadas de la Liga MX Femenil, Pachcua se mantiene como una de las escuadras protagonistas de la competencia, en busca de la cima del torneo.

León vs Pachuca: Fecha para ver a las Tuzas en la Jornada 15 de Liga MX Femenil

León recibe a Pachuca en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el viernes 10 de octubre de 2025.

FC Juárez vs Tigres: Horario para ver a las Amazonas en la Jornada 12 de Liga MX Femenil

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido León vs Pachuca, en el arranque de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

León vs Pachuca: ¿Dónde ver a las Tuzas en la Jornada 15 de Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitirá el partido León vs Pachuca, el viernes 10 de octubre, como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Partido: León vs Pachuca

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega León a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

León femenil venció 4-2 al Atlas en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, una importante victoria para La Fiera.

Con los tres puntos ganados en Guadalajara, León se afianzó en el sexto lugar de la Liga MX Femenil, con 24 puntos.

¿Cómo quedó Pachuca en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Las Tuzas de Pachuca, rivales de León en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, enfrentó a San Luis conisguiendo una victoria con marcador de 5-0.

Los puntos ganados en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, son muy importantes para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Con 33 puntos, el Pachuca femenil ocupa el segundo lugar en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.