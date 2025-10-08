En la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, Pumas vs Atlas se enfrentan en un partido vital para las felinas; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Pumas vs Atlas es el primero de cuatro partidos programados para jugarse el sábado 11 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs Atlas: A qué hora ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

El sábado 11 de octubre, Pumas vs Atlas juegan el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario del partido Pumas vs Atlas, una visita complicada para la escuadra rojinegra.

Pumas vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

La plataforma ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Pumas vs Atlas, duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.

Partido: Pumas vs Atlas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 15 de Liga MX Femenil?

La escuadra femenil de Pumas es favorita para derrotar al Atlas en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 14 de la competencia, Pumas dejó ir el triunfo en la cancha de Chivas, que remontó el marcador.

Victoria con marcador de 4-3 fue la que consiguió Chivas femenil sobre Pumas femenil en la Jornada 14.

Con la derrota, Pumas se estancó en 22 puntos en el octavo lugar de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llega Atlas a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Atlas llega en mal momento a la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, en la que visitará a Pumas.

Atlas femenil suma 19 puntos en el lugar 12 de la Liga MX Femenil, previo a su partido contra Pumas.

En la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, Atlas perdió 2-4 como local ante La Fiera de León.