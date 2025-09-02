La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Italia; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Oscar Piastri en el GP de los Países Bajos, el domingo 31 de agosto, la Fórmula 1 volverá a encender motores en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia.

GP de Italia: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se mantiene en Europa con la carrera 15 de la temporada 2025, el GP de Italia, cuyas actividades inician el viernes 5 de septiembre y terminan el domingo 7 de septiembre.

GP de Italia: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Italia de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Italia.

Práctica Libre 1 | Viernes 5 de septiembre | 5:30 de la mañana

Práctica Libre 2 | Viernes 5 de septiembre | 9 de la mañana

Práctica Libre 3 | Sábado 6 de septiembre | 4:30 de la mañana

Clasificación carrera | Sábado 6 de septiembre | 8 de la mañana

Carrera GP de Italia | Domingo 7 de septiembre | 7 de la mañana

GP de Italia: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Italia será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Italia

Fecha: Carrera el domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Autódromo Nacional de Monza

Transmisión: Fox Sports y F1TV

¿Cómo fue el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1?

Las posibilidades de Lando Norris de vencer a Oscar Piastri en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1 se esfumaron. Sus posibilidades de título también están en riesgo.

Oscar Piastri ganó el GP de los Países Bajos después de que el McLaren de su compañero, Lando Norris se averiara.

Lando Norris estaba persiguiendo a Oscar Piastri al final de la carrera cuando el piloto británico informó de un olor extraño en su cabina, lo que provocó que terminara la carrera detrás de una barrera al lado de la pista.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?

Previo al GP de Italia, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 284 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: