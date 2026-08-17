Tijuana vs Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 4 de la Liga MX este domingo 16 de agosto.
Tijuana vs Cruz Azul terminó a favor del equipo fronterizo gracias a una gran actuación de Gilberto Mora.
Marcador: Tijuana 2-1 Cruz Azul.
Tijuana vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
En el partido Tijuana vs Cruz Azul de la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo fronterizo se llevó la victoria por 2-1 luego de que Gilberto Mora saliera encendido.
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Y es que el joven mexicano dio una asistencia y metió gol en este duelo del Apertura 2026 de la Liga MX.
Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 4 Tijuana vs Cruz Azul:
- Minuto 44: Gol de Ignacio Rivero (Tijuana)
- Minuto 45: Gol de Nicolás Ibáñez (Cruz Azul)
- Minuto 54: Gol de Gilbero Mora (Tijuana)
¿Contra quién vuelven a jugar Tijuana y Cruz Azul en la Liga MX?
Tijuana disputará la Jornada 5 de la Liga MX ante Puebla.
Cruz Azul, por su parte, enfrentará al Atlas en la próxima jornada del Apertura 2026.