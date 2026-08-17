Tijuana vs Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 4 de la Liga MX este domingo 16 de agosto.

Tijuana vs Cruz Azul terminó a favor del equipo fronterizo gracias a una gran actuación de Gilberto Mora.

Marcador: Tijuana 2-1 Cruz Azul.

Tijuana vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido Tijuana vs Cruz Azul de la Jornada 4 de la Liga MX, el equipo fronterizo se llevó la victoria por 2-1 luego de que Gilberto Mora saliera encendido.

Y es que el joven mexicano dio una asistencia y metió gol en este duelo del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 4 Tijuana vs Cruz Azul:

Minuto 44: Gol de Ignacio Rivero (Tijuana)

Minuto 45: Gol de Nicolás Ibáñez (Cruz Azul)

Minuto 54: Gol de Gilbero Mora (Tijuana)

¿Contra quién vuelven a jugar Tijuana y Cruz Azul en la Liga MX?

Tijuana disputará la Jornada 5 de la Liga MX ante Puebla.

Cruz Azul, por su parte, enfrentará al Atlas en la próxima jornada del Apertura 2026.