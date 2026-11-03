Leipzig vs Manchester City llega en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max y TNT.

Partido: Borussia Dortmund vs Real Betis

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: FOX One

Manchester City tendrá una visita complicada en Alemania (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

Leipzig vs Manchester City: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Leipzig vs Manchester City de la Jornada 4 de la Champions League.

A partir de las 14 horas inicia el partido Leipzig vs Manchester City, al que el equipo inglés llega con 6 puntos, tres más que si rival en turno.

Leipzig vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Leipzig vs Manchester City podrá verse a través de FOX One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México..