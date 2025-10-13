El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta tocó el tema de Lionel Messi y cómo se dio su salida del club blaugrana, por lo que busca que el argentino pueda tener un partido como homenaje.

Durante el programa “Bestial”, el presidente del FC Barcelona indicó que pese a que la salida de Lionel Messi del club culé no fue lo que se esperaba, ahora ya tienen una buena relación entre ambos.

“Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos”, dijo Joan Laporta sobre la relación con Lionel Messi.

¿Un último baile? El presidente del FC Barcelona habla sobre el posible regreso de Lionel Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declaró que como funcionario del club debe poner los intereses del equipo por encima de cualquier cosa, incluso los de él, por lo que dio entender el por qué terminó la buena relación con Lionel Messi.

“Un presidente del Barcelona tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el Barça sólo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te tiene que creer. Y para eso tienes que cumplir con lo que dices. Y por encima de todo tiene que querer al Barcelona y a la gente. Tiene que poner por delante los intereses del Barça y de los demás a los suyos”, mencionó el presidente del FC Barcelona.

🗣️ Laporta: "Teníamos una gran relación con Messi, que se deterioró cuando no pudimos renovarle el contrato, pero está mejorando. Esperamos que reciba el gran homenaje que realmente merece". pic.twitter.com/wduuVNppVg — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 12, 2025

Pese a ello, Joan Laporta confió en que el club blaugrana pueda hacerle un homenaje al astro argentino, quien disputó 778 partidos y marcó 672 goles con el equipo culé.

“Confiamos en hacerle el gran homenaje que se merece”, expresó Joan Laporta sobre Messi.

Presidente del FC Barcelona elogió el trabajo del DT Hansi Flick

Por otro lado, el presidente del FC Barcelona contó cómo se siente con el actual entrenador del equipo culé, Hansi Flick.

“Flick es Gladiator, parece Rusell Crowe. Es un hallazgo, un gran entrenador. Es muy tratable, tiene buen sentimiento. Es alemanote, pero tiene sensibilidad con todo el mundo. Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes porque es muy germánico. Pero al mismo tiempo tiene mucha sensibilidad”, agregó el presidente del FC Barcelona.