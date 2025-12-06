El camino al Quinto Partido está trazado. El sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo y México ya conoce a sus rivales para la fase de grupos, por lo que valiéndonos de la tecnología le pedimos a la IA que simulara los marcadores y aquí te contamos cuáles fueron los resultados.

La IA hizo lo suyo y a través de un interesante ejercicio simuló los resultados de México en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo A junto a Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del repechaje UEFA, el cual se disputarán Dinamarca, República de Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa.

Dinamarca parte como favorito, por lo que lo tomaremos como el tercer rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los resultados de México en el Mundial 2026 según la IA

La IA simuló los marcadores de México en la fase de grupos del Mundial 2026 y el resultado es positivo: los dirigidos por Javier Aguirre clasifican en la segunda posición por detrás de Dinamarca.

México 2-1 Sudáfrica | Goles de Santiago Giménez (34’) y Chucky Lozano (67’).

México 1-1 Corea del Sur | Gol de Edson Álvarez

México 0-1 Dinamarca

De acuerdo al ejercicio, Dinamarca ocupa el primer lugar del grupo, seguido de México; en la tercera posición se ubicaría Corea del Sur y en el fondo aparecería Sudáfrica.

#GrupoA | @FIFAWorldCup 2026. ✨



MÉXICO 🇲🇽

Corea del Sur 🇰🇷

Sudáfrica 🇿🇦

Repesca Europa 4 🌍



Este Grupo representa mucho más que rivales: es el comienzo de un camino que recorreremos en casa, acompañados por millones de voces que sienten, viven y sueñan con nosotros.… pic.twitter.com/flfzNRm4oK — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

¿Cuándo serán los juegos de México en el Mundial 2026?

México iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por temas de patrocinio, en el que será el partido inaugural de la esperada justa.

En la segunda jornada se medirá a Corea del Sur en el Estadio Akron con fechas y sedes por confirmar. Mientras que en la última fecha, enfrentará al ganador del repechaje UEFA en el Azteca.