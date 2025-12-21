Tatiana Flores ha sido objeto de críticas en redes sociales, pues se viralizó un video en el que acepta tomarse una fotografía con un fan, pero su actitud es de “diva”, al menos es lo que se lee en la mayoría de comentarios.

¿Les hizo el fuchi? Al parecer Tatiana Flores no tenía tiempo o ganas de convivir con sus fans, pues atendió al llamado de un fan, pero con una actitud un tanto reprobable.

El video pronto se viralizó en redes sociales y fue motivo de decenas de comentarios contra la futbolista de Tigres, quien ha dado más de qué hablar fuera de la cancha.

Video del gesto de Tatiana Flores con unos aficionados de Tigres

En redes sociales se viralizó un video de Tatiana Flores en el que acepta tomarse una fotografía con un fan de Tigres y dos pequeñas seguidoras de las Amazonas. La futbolista mexicana apenas interactúa con una de las niñas y cuando llega la segunda parece que hace cara de fastidio.

Tan pronto se toma la fotografía, Tatiana Flores se alejó del lugar sin siquiera despedirse, en una actitud que ha sido muy cuestionada en redes sociales.

Los números de Tatiana Flores con Tigres Femenil

Como lo mencionamos en líneas anteriores, Tatiana Flores ha dado más de qué hablar fuera que dentro de la cancha, la defensa mexicana apenas tiene 17 partidos con Tigres en la Liga MX Femenil.

Si bien apenas tiene 20 años de edad y puede mejorar sus números dentro o fuera de Tigres, lo cierto es que hoy está borrada del primer equipo.

¿Cuándo volverá a jugar Tigres en la Liga MX Femenil?

Luego de consagrarse campeona de la Liga MX Femenil, Tigres se prepara para encarar el Clausura 2026, el torneo iniciará el domingo 4 de enero.

Tigres iniciará su camino en el Clausura 2026 el domingo 4 de enero ante las Centellas del Necaxa en el Estadio Victoria.