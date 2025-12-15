El Gobierno de Toluca reconoció la labor del personal de recolección municipal, que llevó a cabo un operativo especial de limpieza tras el encuentro Toluca vs Tigres en el Estadio Nemesio Diez, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas los espacios públicos de la capital mexiquense.

Trabajadores municipales dejan limpia Toluca tras festejo deportivo

Al término del partido, cuadrillas de trabajadores municipales ingresaron a la zona aledaña al estadio para realizar tareas de barrido, recolección y traslado de residuos sólidos, logrando retirar cerca de 15 toneladas de basura generadas durante la celebración deportiva.

Las labores se desarrollaron durante la madrugada, lo que permitió que la ciudad amaneciera limpia y en condiciones adecuadas para la población.

Trabajadores municipales dejan limpia Toluca tras festejos en el Nemesio Diez. (Cortesía)

Además, la mañana del lunes 15 de diciembre, el personal de servicios públicos continuó con acciones de saneamiento en uno de los puntos emblemáticos de celebración: la glorieta del Águila, sobre la avenida Cristóbal Colón, donde se realizaron trabajos de barrido manual y limpieza general.

El Gobierno de Toluca reiteró su reconocimiento al esfuerzo, dedicación y vocación de servicio del personal de limpia municipal, cuyo trabajo cotidiano contribuye a mantener una ciudad limpia, segura y ordenada para todas y todos.