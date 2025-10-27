Lionel Messi ya piensa en su futuro, pues sabe que ya no le quedan muchos años en el futbol, por lo que tiene otros proyectos en mente como Leones de Rosario FC, equipo argentino que compró el futbolista y el cuál ya generó polémica porque ascendió dos categorías simplemente por decreto.

Y es que La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la afiliación directa de Leones de Rosario FC, permitiéndole ingresar al sistema de torneos profesionales sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados, por lo que el equipo de Messi debutará en la Primera C en la temporada 2026.

El equipo de Argentina fue fundado en 2015 por Matías Messi, hermano mayor del ex jugador del FC Barcelona y comenzó su camino en el deporte en la Liga Rosarina de Futbol, por lo que desde entonces el club ha trabajado en el desarrollo de su infraestructura y en la formación de jóvenes talentos para poder consolidarse en el futbol argentino.

Otra de Messi: Compró un equipo en Argentina y ascendió dos categorías por decreto

El equipo de Leones de Rosario FC no solo tiene a Matías Messi como su máximo representante de la familia del astro argentino, pues además María Sol, su hermana, es vocal suplente, mientras que Tomás Messi, sobrino del jugador del Inter Miami, es revisor de cuentas suplente.

Leones de Rosario FC será dirigido por Víctor Chapa Zapata, ex mediocampista argentino con recorrido en el futbol profesional, ya que pasó por clubes como River Plate, Real Valladolid, Vélez Sarsfield, entre otros. Asimismo, tiene experiencia dirigiendo en la Primera C de Argentina, liga donde jugará el equipo de Messi en 2026.

El equipo de Messi ya sabe lo que es ser campeón

El equipo de Messi fue fundado en la localidad de Alvear. Desde el 2015, se afilió a la Asociación Rosarina y empezó a participar en el Torneo Unificado de Ascenso.

Ese mismo año, terminó tercero en la Zona C del Torneo Unificado de Ascenso y en 2016 tuvo otro gran torneo compitiendo en Primera C en la Copa Mariano Reyna. Posteriormente, en 2019, fue campeón con 63 puntos en 28 jornadas y ascendió a la Primera B.