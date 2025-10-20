La carrera de Cristiano Ronaldo parece estar cerca de terminar independientemente del gran estado físico que mantiene y que ha conseguido mantenerse vigente tanto en el futbol de Arabia Saudita como con la Selección de Portugal, escuadras donde busca alcanzar los mil goles en su trayectoria como profesional, aunque más allá de eso, parece que su legado se mantendrá dentro de las canchas con su hijo, quien ahora fue convocado a la Sub-16 de su país.

Y es que el hijo de Cristiano Ronaldo decidió seguir los pasos de su padre en el mundo del futbol, donde ha empezado a dar sus primeros pasos como juvenil en Al-Nassr, equipo donde con su rendimiento ha llamado la atención de las categorías juveniles de la Selección de Portugal, desde donde ya lo llamaron a la categoría Sub-16 para una serie de partidos internacionales.

Este lunes 20 de octubre, la Federación Portuguesa de futbol publicó la lista de convocados para el torneo Copa de las Federaciones y apareció el nombre del hijo de Cristiano Ronaldo, quien es tomado en cuenta por primera vez para una competencia de esta categoría (Sub-16) con su representativo nacional.

¡SIGUE LOS PASOS DEL BICHO! 👏



🇵🇹 Cristiano Jr. fue convocado por primera vez a la Selección Portuguesa Sub-16.



🏆 Disputará la Copa Federación contra Turquía, Gales e Inglaterra. pic.twitter.com/4e1LF4M835 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2025

Cristiano Ronaldo Jr. y una presentación destacada con la Sub-15 de Portugal

Este nuevo llamado es un paso más en el proceso de Cristiano Ronaldo Jr. en su andar por las categorías juveniles de la Selección de Portugal, toda vez que anteriormente ya había brillado en la Sub-15 durante el torneo Vlatko Markovic en Croacia, el cual ganaron los lusitanos.

En la final de ese torneo categoría Sub-15, Cristiano Ronaldo Jr. fue determinante para Portugal debido a que, en la final contra Croacia, se despachó con un doblete que encaminó la victoria y el título para su equipo.

Cabe mencionar que, en ese certamen, Cristiano Ronaldo Jr. se desempeñó como extremo por izquierda, posición que su padre jugó por mucho tiempo, puntualmente en Manchester United, donde solía ser muy desequilibrante por la banda.

¿Cuándo jugará Cristiano Ronaldo Jr. con la Sub-16 de Portugal?

Es importante destacar que la participación de Cristiano Ronaldo Jr. con la Selección de Portugal Sub-16 tendrá lugar del 30 de octubre al 4 de noviembre en la ciudad de Antalya, Turquía.

Portugal Sub-16, con Cristiano Ronaldo Jr. entre sus filas, se verá la cara ante Inglaterra, Gales, así como con los anfitriones turcos.

De tal forma, el hijo de Cristiano Ronaldo parece ir en el camino correcto para mantener el legado de sus padres en las canchas y aunque busca construir su propia historia, sin lugar a dudas el nombre que lleva hará que lo hecho por su padre se mantenga vivo.