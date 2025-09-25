América tuvo una victoria costosa en su visita a Atlético de San Luis toda vez que, más allá de los tres puntos que obtuvieron, se llevaron las lesiones de dos de sus jugadores debido a que el portero Andrés Sánchez golpeó fuertemente a Rodrigo Aguirre y a la Pantera Zúñiga. Incluso, el delantero uruguayo tuvo que ir a dar al hospital para un chequeo que descartara algo de gravedad dada la inflamación en su pómulo en una accion que el árbitro Fernando Hernández dejó correr.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que la integridad física de jugadores de América se ve comprometida en un partido dirigido por el árbitro Fernando Hernández sin que haya consecuencia alguna para el jugador que comete la entrada sobre los futbolistas de las Águilas. Incluso, ha sucedido con él tanto en la cancha como en la cabina del VAR.

Otro ejemplo reciente sucedió en el torneo Apertura 2024, cuando los azulcremas visitaron a Tijuana en partido correspondiente a la Jornada 13. Víctor Dávila recibió una patada de Christian Rivera que Fernando Hernández no sancionó y segundos después del impacto, tuvo que detener el juego para que el jugador chileno pudiera ser atendido.

Aquí las 2 patadas que le ocasionaron a Víctor Dávila la fractura de peroné. @FOXSportsMX pic.twitter.com/xI2UxbZDTM — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) October 24, 2024

Otras decisiones de Fernando Hernández que atentaron contra el físico de jugadores de América

Lo sucedido en San Luis Potosí y en Tijuana no son los únicos registros de decisiones arbitrales en las que Fernando Hernández no salvaguardó la integridad física de los futbolistas de América. En torneos anteriores, hubo dos acciones puntuales donde su criterio dejó que desear, una desde la cancha y en otra como responsable del VAR.

La primera sucedió durante la semifinal de Vuelta del torneo Clausura 2022, cuando en la cacha del Estadio Hidalgo, Nicolás Ibáñez cometió una plancha por la espalda sobre Richard Sánchez a la altura del medio campo. El jugador de América de inmediato se fue al suelo y aunque las imágenes mostraron una entrada artera, Fernando Hernández no expulsó al atacante de los Tuzos.

Para el torneo Apertura 2024, América consiguió meterse a la final y ahí, se midió a Tigres. En el partido de ida, el árbitro fue el Gato Ortiz, mientras que en el VAR estaba justamente Fernando Hernández, quien a los 40 segundos de partido, no llamó al árbitro central a revisar una jugada donde Rafael Carioca le metió un pisotón por la espalda a la altura del tobillo a Diego Valdés.

La final de Concachampions en donde Fernando Hernández perjudicó a América

Las decisiones de Fernando Hernández en contra de América han ido más allá de entradas arteras en contra de sus jugadores. Y es que en la final de la Concachampions del 2021, a poco de terminar elpartido, hubo una mano dentro del área de Rayados que pudo significar un penal en favor de las Águilas; sin embargo, pese a que la acción fue clara, decidió no señalarla con todo y la revisión en el VAR.

Ese tipo de marcaciones poco entendibles de Fernando Hernández contra América no solamente han sucedido en Concachampions, también en Liga MX han sucedido. Fue en el Clausura 2022, en la visita de las Águilas a Tigres cuando Diego Valdés había anotado de tiro libre, pero el silbante invalidó la acción con el argumento de que no podía haber madruguete, aunque en la repetición, se le ve con el señalamiento de que se podía jugar ya la pelota.

De tal forma, Fernando Hernández ha sumado una nueva actuación polémica en contra de América que quedará en el registro de marcaciones erróneas del silbante contra los de Coapa.