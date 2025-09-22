Estuvo cerca de jugar con el acérrimo rival. En una entrevista reciente, uno de los pilares de Cruz Azul en los últimos años reconoció que América lo buscó recientemente para incorporarlo a sus filas.

Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, Cruz Azul ha conformado uno de los mejores planteles de la Liga MX e incluso ha logrado fichar a jugadores que han sido pretendidos por otros equipos de renombre como América, Rayados o Tigres.

Sin embargo, pocos sabían que uno de los defensores de la Máquina que hoy en día es considerado uno de los referentes del plantel sí pudo haber llegado a la Ciudad de México, pero a Coapa en lugar de a la Noria.

Estrella de Cruz Azul pudo haber fichado antes con el América

En entrevista con Yosgart Gutiérrez en su podcast El RePortero, Gonzalo Piovi sorprendió al revelar que, antes de que Cruz Azul buscara su fichaje, América estuvo interesado en él pero al final no se cerró la negociación.

“El América me fue a buscar en septiembre de 2023, yo estando en Racing. Habíamos quedado fuera de la Copa Libertadores, solo jugábamos el torneo local y no teníamos tampoco posibilidades de pelearlo…”, declaró el defensa de Cruz Azul.

Sin embargo, reconoció que poco tiempo después la Máquina se acercó a Racing para buscar su traspaso y fue ahí que puso todo de su parte para dar el salto de la Primera División de Argentina a la Liga MX.

Gonzalo Piovi reconoce que ganar la Concachampions con Cruz Azul fue un desahogo

En la misma entrevista, Gonzalo Piovi habló sobre lo que significó para él y sus compañeros el haber ganado la Concachampions con Cruz Azul tras golear en la final del torneo al Vancouver Whitecaps.

“Siempre quise dejar una huella en la institución y creo que en ese año y medio que conviví acá, llegar a poder conseguir el título de Concacaf fue donde quizá me hizo respirar…”, declaró el defensa de Cruz Azul

Esto debido a que en su primer torneo en la Liga MX cayó en la final contra América y posteriormente volvieron a caer en dos semifinales de forma consecutiva contra las Águilas, equipo al que estuvo cerca de pertenecer.