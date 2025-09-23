América recibió muy malas noticias luego de que se confirmara la gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza, quien en la visita a Monterrey sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y ahora, esta situación podría abrir una oportunidad de consolidación en la titularidad para Ramón Juárez.

Y es que si bien, Ramón Juárez no juega a misma posición que Dagoberto Espinoza, la lesión del lateral azulcrema tiene también impacto en los minutos para la regla de menor, toda vez que venía como titular recurrente con América y sumaba semana a semana en ese rubro para los de Coapa.

Ahora, con su ausencia, Ramón Juárez podría tomar la estafeta como el jugador juvenil de América que más aporte para la regla impuesta por la Liga MX, misma que en el Nido todavía no cumplen, por lo que requieren a un elemento con estas condiciones en el terreno de juego.

América no ha cumplido con la regla de minutos de menores

América es uno de los equipos que todavía no ha cumplido con la regla de menores de la Liga MX toda vez que hasta la jornada 9, acumularon un total de 855 minutos, muchos de ellos aportados por Dagoberto Espinoza.

En estos momentos, América necesita sumar 315 minutos más en la regla de menores y ya sin Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez se convierte en el candidato ideal a tomar la estafeta en ese rubro para que en Coapa puedan cumplir con ese requerimiento.

En lo que va del torneo, Ramón Juárez ha jugado seis partidos de los nueve que van en el torneo y en cinco de ellos ha sido titular. Ahora, con la necesidad que tienen en el Nido de minutos de menor, su participación podría incrementar.

Las opciones de América para cumplir con los minutos de menor

Cabe mencionar que Ramón Juárez no es la única opción en América para cumplir con los minutos de menor toda vez que en la plantilla de primer equipo hay otros jugadores que pueden aportar a este rubro.

Ralph Orquin, Miguel Vázquez, Santiago Naveda e Isaías Violante son otros elementos en América de los cuales André Jardine puede echar mano para superar los mil minutos requeridos de la regla de menor para quitarse este pendiente y seguir adelante.

De tal forma, en Coapa esperan que a falta de la mitad de juegos de la fase regular, la regla de minutos de menores sea cumplida lo antes posible para evitar cualquier tipo de conflicto con los puntos en la clasificación general.