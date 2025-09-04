Luego de un gran mercado de fichajes en el que han incorporado a Keylor Navas, Álvaro Angulo, Aaron Ramsey, Pedro Vite y hasta José Juan Macías, en Pumas siguen en búsqueda de otro delantero.

Luego de la salida de Piero Quispe al Sidney FC de la liga de Australia, Pumas liberó una plaza para registrar a un futbolista No Formado en México (NFM) y todo parece indicar que lo usarán para ir por un delantero.

A pesar de que ya cerró el mercado de fichajes, los Universitarios todavía pueden ir por un atacante que esté como agente libre, por lo que hay un mercado muy amplío y hasta un exjugador del FC Barcelona ya fue ofrecido al equipo.

Revelan que exjugador del FC Barcelona ya fue ofrecido a los Pumas

De acuerdo con información compartida por 365 Scores México, Pumas está buscando a su delantero en el mercado europeo y ya han sondeado la posibilidad de contratar a Andrea Belotti, delantero italiano de 31 años de edad.

Además, otros jugadores como Karl Toko Ekambi, Paco Alcácer y Vincent Aboubakar ya habrían sido ofrecidos a Pumas debido a que actualmente no tienen equipo y ya cerró la ventana de transferencias en el viejo continente.

A pesar de que Efraín Juárez cuenta con Guillermo Martínez y JJ Macías para que jueguen en la posición de delantero, los auriazules buscan apuntalar el plantel con un delantero con experiencia en el balompié europeo.

Memote Martínez en el Pumas vs Cavalry. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Efraín Juárez reveló que Aaron Ramsey lloró por su primer gol con Pumas

Luego de más de un mes de haber sido presentado como nuevo refuerzo de Pumas, Aaron Ramsey por fin debutó el pasado domingo en la Liga MX y lo hizo por la puerta grande, pues marcó el gol de la victoria para su equipo.

Después de haber entrado de cambio en el segundo tiempo, Aaron Ramsey anotó en un tiro de esquina en pleno diluvio en el Estadio Olímpico Universitario y con su gol Pumas venció al Atlas.

Ramsey lloró en vestidores al término del Pumas vs Atlas. pic.twitter.com/r8C1Oteih8 — JalbeRebel (@JalbeRebel12) September 1, 2025

En la conferencia de prensa post partido, Efraín Juárez dio a conocer que la emoción del mediocampista galés de 34 años de edad que ha jugado en equipos como Arsenal y Juventus, fue tal que rompió en llanto en el vestuario.