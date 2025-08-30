La Jornada 7 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Atlas; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido,

Pumas vs Atlas es unos de los dos partidos con los que cierra la Jornada 7 de la Liga MX, el domingo 31 de agosto.

Pumas vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX

Pumas está obligado a ganar el partido de la Jornada 7 de la Liga MX contra Atlas, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 2-1.

Pumas vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX

Pumas saltará a su cancha con esta posible alineación para enfrentar al Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Ángel Azuaje Álvaro Angulo José Caicedo Rodrigo López Adalberto Carrasquilla Pedro Vite Jorge Ruvalcaba Guillermo Martínez

Atlas buscará sumar en Ciudad Universitaria con esta posible alineación, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Camilo Vargas Alfonso González Gaddi Aguirre Roberto Suárez Adrián Mora Gustavo Ferrareis Diego González Matías Cóccaro Víctor Ríos Gustavo del Prete Uros Djurdjevic

Pumas vs Atlas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas vs Atlas se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 16 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de Canal 5 TUDN y ViX Premium transmitirán el partido Pumas vs Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Atlas

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan Pumas y Atlas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

En la Jornada 6 de la Liga MX, Pumas fue incapaz de vencer a Puebla en calidad de local, por lo que apenas suma 6 puntos en el lugar 13 de la tabla general.

Atlas sufrió una dolorosa derrota en su cancha en la Jornada 6 de la Liga MX, en la que recibió al Club América.

Con la caída, el Atlas se estancó en 5 puntos, uno menos que Pumas, al que visita en la Jornada 7 de la Liga MX.