La Jornada 7 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Atlas; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido,
Pumas vs Atlas es unos de los dos partidos con los que cierra la Jornada 7 de la Liga MX, el domingo 31 de agosto.
Pumas vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX
Pumas está obligado a ganar el partido de la Jornada 7 de la Liga MX contra Atlas, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 2-1.
Pumas vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX
Pumas saltará a su cancha con esta posible alineación para enfrentar al Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX.
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Álvaro Angulo
- José Caicedo
- Rodrigo López
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Jorge Ruvalcaba
- Guillermo Martínez
Atlas buscará sumar en Ciudad Universitaria con esta posible alineación, en la Jornada 7 de la Liga MX.
- Camilo Vargas
- Alfonso González
- Gaddi Aguirre
- Roberto Suárez
- Adrián Mora
- Gustavo Ferrareis
- Diego González
- Matías Cóccaro
- Víctor Ríos
- Gustavo del Prete
- Uros Djurdjevic
Pumas vs Atlas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Pumas vs Atlas se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 16 horas, tiempo del centro de México.
Las señales de Canal 5 TUDN y ViX Premium transmitirán el partido Pumas vs Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX.
- Partido: Pumas vs Atlas
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
¿Cómo llegan Pumas y Atlas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
En la Jornada 6 de la Liga MX, Pumas fue incapaz de vencer a Puebla en calidad de local, por lo que apenas suma 6 puntos en el lugar 13 de la tabla general.
Atlas sufrió una dolorosa derrota en su cancha en la Jornada 6 de la Liga MX, en la que recibió al Club América.
Con la caída, el Atlas se estancó en 5 puntos, uno menos que Pumas, al que visita en la Jornada 7 de la Liga MX.