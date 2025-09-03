Luego del dictamen en positivo de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados que preside Paola Longoria, en los próximos días será votada en el pleno la propuesta de ley para atacar la corrupción en el deporte, es decir, erradicar el amaño de partidos y terminar con la violencia en la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Paco Arredondo, el objetivo es terminar a como dé lugar con lo antes mencionado.

“Casos que se presentaron meses atrás en la segunda división, en la Liga MX Femenil y también en la Liga de Expansión. Será votada esta propuesta de ley del diputado Andrade en el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días”, explicó el periodista sobre cómo se planea terminar con la violencia y el amaño de partidos.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados están abiertos a dialogar para llegar a un punto de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX para encontrar una ley para erradicar la violencia en los estadios.

FMF trabaja para castigar el amaño de partidos en el futbol mexicano

A inicios de año, la Federación Mexicana de Futbol, a través de Ivar Sisniega, informó que en la FMF trabajaban para presentar una iniciativa en contra del amaño de partidos, incluso se pidió que se castigara con cárcel a los futbolistas involucrados.

“Han sido casos por casas de apuestas ilegales. ¿Qué se hace de nuestro lado? sanciones duras. Prácticamente retiran a esos jugadores. Pero se trabaja una iniciativa de ley para ver cómo avanza esto. Creemos que el castigo ayudará a reducir esta actividad. Si le agregamos penas legales, cómo cárcel, tendrá mayor efecto. Hay empresas en el mundo donde se revisan con tecnología la toma de decisiones. Los casos que han salido son por confesiones. Si pasa en un partido es malo y estamos haciendo todo lo posible”, señaló Ivar Sisniega sobre el amaño de partidos en el futbol mexicano.

Cabe mencionar que en meses pasados se detectaron casos de amaño de partidos en la Liga Premier de México (Tercera División), Liga de Expansión MX (Correcaminos) y en la Liga MX Femenil (Mazatlán), que, en su momento, fueron sancionados.

¿Castigos penales sería la solución al amaño de partidos?

La Federación Mexicana de Futbol indica que uno de los problemas del por qué no se ha erradicado el amaño de partidos es porque no hay castigos penales contra los involucrados.

“En la parte futbolística somos duros, pero si le agregamos penas de tipo penal, la consecuencia será más grande mayor efecto de que puedan ir a la cárcel”, finalizó Ivar Sisniega sobre el amaño de partidos.