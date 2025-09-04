Este jueves 4 de septiembre será un día importante para los seis equipos de la Liga de Expansión que metieron una demanda ante el TAS contra la Liga MX en busca de que regrese el ascenso y el descenso en el futbol mexicano toda vez que este tribunal emitirá un fallo definitivo para confirmar si regresa o no este sistema de competencia en el balompié nacional.

Durante las semanas previas, los equipos de la Liga de Expansión que buscan la vuelta del ascenso y descenso, así como los representantes de la Federación Mexicana de Futbol, expusieron sus respectivos puntos, mismos que fueron escuchados y analizados por el TAS, en donde han analizado cada una de las pruebas para poder emitir un dictamen definitivo respecto al futuro de la Liga MX.

Es importante resaltar que el fallo que emita el TAS tendrá un carácter de inapelable, así que su los clubes de la categoría de plata del futbol mexicano ganan, no habrá forma de que la Federación Mexicana de Futbol interponga algún recuerdo que eche para atrás la decisión de los árbitros del tribunal.

¿Cuándo regresaría el ascenso y descenso al futbol mexicano?

En caso de que el bloque que integran los equipos Atlético Morelia, Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Cancun FC y Venados resulte ganador de la demanda, esperará a que se reinstaure el ascenso y descenso en el futbol mexicano en mayo del 2026, mientras que la Federación Mexicana de Futbol quiere que esto sea en el ciclo 2026-2027, es decir, después de la Copa del Mundo.

Dicho todo esto, será a las 3:00 hrs (tiempo del centro de México) cuando se haga de conocimiento público el dictamen del TAS con respecto a la vuelta del ascenso y descenso en el futbol mexicano. Una vez publicado, la fecha tentativa para qué se reinstaure este sistema en la Liga MX empezará a tomar forma.

Cabe mencionar que, en el llamado GS de la Liga de Expansión, las sensaciones son positivas y esperan que sus demandas sean aprobadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y con ello, aspiren a ganarse el ascenso al máximo circuito mediante el mérito deportivo.

LA GRAN BATALLA.

Ascenso sin reglas de certificación o con reglas. Es la gran incógnita. Si se acaban las reglas todos pueden ascender, si es con reglas solo Atlante está certificado. — david medrano felix (@medranoazteca) September 3, 2025

La duda que existe para el ascenso en la Liga MX

Existe una duda con respecto al ascenso en la Liga MX y tiene que ver con la modalidad en qué se llevaría a cabo. Y es que actualmente, existe un proceso de certificación que tiene por objetivo confirmar que los equipos de la Liga de Expansión tengan las condiciones económicas y de infraestructura para poder pensar en la Primera División.

En caso de que el TAS dictamine que el ascenso vuelve a la Liga MX, pero reglamentado con la certificación, el único club que tendría derecho a este premio deportivo sería Atlante, el único que hasta ahora estaría certificado.

Por otra parte, si el Tribunal de Arbitraje Deportivo resuelve que el ascenso está abierto para cualquier equipo, todos los clubes de Liga de Expansión podrían pelear por este derecho.