La Liga MX se reanudará después de la Fecha FIFA con la Jornada 8 del Apertura 2025; te detallamos cuándo y dónde ver todos los partidos.
Rumbo a la primera mitad del Apertura 2025, la Liga MX es liderada por Rayados de Monterrey, con varios equipos muy cerca de los regios.
En la Jornada 8 destaca el Clásico Nacional, Club América vs Chivas, partido que se roba la atención cada torneo.
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2025?
La Jornada 8 de la Liga MX arranca el viernes 12 de septiembre con dos partidos, entre ellos la visita de Pumas a la cancha de Mazatlán.
Así se jugarán los dos partidos del viernes 12 de septiembre, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.
Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Claro Sports
Partido: Mazatlán vs Pumas
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Caliente TV
Liga MX: América vs Chivas encienden la Jornada 8 con el Clásico Nacional del Apertura 2025
Con cinco partidos continúa la Jornada 8 de la Liga MX el sábado 13 de septiembre, destacando en el horario estelar, el Clásico Nacional, America vs Chivas.
Partido: Pachuca vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Caliente TV
Partido: Tigres vs León
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Caliente TV
Partido: Atlas vs Santos
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
Partido: Toluca vs Puebla
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Caliente TV
Partido: América vs Chivas
- Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
- Horario: 21: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2025?
La Jornada 8 de la Liga MX cierra el domingo 14 de septiembre con dos partidos: Querétaro vs Rayados y San Luis vs Tijuana.
Partido: Querétaro vs Rayados
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Caliente TV
Partido: San Luis vs Tijuana
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfonso Lastras
- Transmisión: ESPN y Disney+