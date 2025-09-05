La Liga MX se reanudará después de la Fecha FIFA con la Jornada 8 del Apertura 2025; te detallamos cuándo y dónde ver todos los partidos.

Rumbo a la primera mitad del Apertura 2025, la Liga MX es liderada por Rayados de Monterrey, con varios equipos muy cerca de los regios.

En la Jornada 8 destaca el Clásico Nacional, Club América vs Chivas, partido que se roba la atención cada torneo.

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2025?

La Jornada 8 de la Liga MX arranca el viernes 12 de septiembre con dos partidos, entre ellos la visita de Pumas a la cancha de Mazatlán.

Así se jugarán los dos partidos del viernes 12 de septiembre, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Partido: Necaxa vs FC Juárez

  • Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Claro Sports

Partido: Mazatlán vs Pumas

  • Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: Caliente TV

Liga MX: América vs Chivas encienden la Jornada 8 con el Clásico Nacional del Apertura 2025

Con cinco partidos continúa la Jornada 8 de la Liga MX el sábado 13 de septiembre, destacando en el horario estelar, el Clásico Nacional, America vs Chivas.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: Caliente TV

Partido: Tigres vs León

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Caliente TV

Partido: Atlas vs Santos

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: ViX Premium

Partido: Toluca vs Puebla

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Caliente TV

Partido: América vs Chivas

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 21: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2025?

La Jornada 8 de la Liga MX cierra el domingo 14 de septiembre con dos partidos: Querétaro vs Rayados y San Luis vs Tijuana.

Partido: Querétaro vs Rayados

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: Caliente TV

Partido: San Luis vs Tijuana

  • Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Alfonso Lastras
  • Transmisión: ESPN y Disney+