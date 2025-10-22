Clásico Español, a la vista, y se activan los problemas para el FC Barcelona, que tendrá que sortear un baja importante para el duelo en el Estadio Santiago Bernabéu, pues no contará con una pieza clave para el duelo frente al Real Madrid.

FC Barcelona visitará la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para encarar el primer Clásico de la temporada en LaLiga. Sin embargo, no contará con todos sus elementos, pues perderá a una pieza clave.

El duelo Real Madrid vs FC Barcelona es clave en las aspiraciones de ambos equipos, pues como es una costumbre, la lucha por el liderato está que arde, y de cara a la Fecha 10, sólo dos puntos los separan en la tabla de posiciones. Los merengues mandan con 24 unidades.

¿Qué pieza clave perderá el FC Barcelona para el Clásico ante Real Madrid?

FC Barcelona no contará con su DT Hansi Flick para el choque ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El entrenador alemán se marchó expulsado del duelo ante Girona por doble amarilla.

Hansi Flick fue sancionado y no podrá estar en el banquillo para el siguiente partido del FC Barcelona en LaLiga y sí, el rival en turno es nada más y nada menos que el Real Madrid.

Flick fue expulsado por los reclamos al silbante Gil Manzano, quien volvió a ser protagonista de un polémico trabajo en el FC Barcelona vs Girona.

La noticia no fue tomada nada bien por el FC Barcelona, que apelará la decisión en busca de contar con su DT para el partido más importante de la temporada liguera.

¿Cuándo se jugará el Real Madrid vs FC Barcelona en LaLiga?

Real Madrid y FC Barcelona se encontrarán este domingo 26 de octubre en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu como parte de la Fecha 10 de la temporada 2025-26 de LaLiga.

El encuentra podrá alejar al Real Madrid en la cima de la tabla de posiciones o colocar a un nuevo líder de LaLiga.