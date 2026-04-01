Lamine Yamal condenó los cánticos antimusulmanes entonados por aficionados durante el amistoso contra Egipto en Barcelona.

El futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España, que profesa la fe musulmana, calificó las expresiones como irrespetuosas e intolerables, subrayando que el fútbol debe ser un espacio de disfrute y respeto.

A su postura se sumaron el seleccionador Luis de la Fuente, el gobierno español y la federación de fútbol, mientras que la policía catalana abrió una investigación sobre los hechos.

Lamine Yamal con la Selección de España (Joan Monfort / AP)

Lamine Yamal califica como irrespetuosos e intolerables cánticos antimusulmanes

Lamine Yamal, que es musulmán, afirmó que los cánticos de parte de los aficionados en el Estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables.

El futbolista dijo que no importaba que los cánticos no estuvieran dirigidos a él personalmente.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Yamal añadió. “El fútbol es para disfrutar y animar, no para faltarle el respeto a la gente por quién es o en qué cree”.

“Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en el campo los hace parecer ignorantes y racistas”. Lamine Yamal

Seleccionador de España también condena cánticos antimusulmanes

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, también condenó los cánticos antimusulmanes después del partido, que formaba parte de la preparación del equipo para el Mundial 2026.

“Siento una repulsión total y absoluta hacia cualquier actitud xenófoba o racista. Son intolerables”, manifestó el estratega.

El partido terminó ante Egipto, un país de mayoría musulmana, terminó con empate sin goles.

España recibió el encuentro contra Egipto, que originalmente se esperaba que se jugara en Qatar antes de que la región se viera afectada por la guerra de Irán.

Partido España vs Egipto (Joan Monfort / AP)

Abren investigación sobre cánticos antimusulmanes

La policía regional de Cataluña informó que se abrirá una investigación acerca de los cánticos antimusulmanes que ocurrieron en el partido España vs Egipto.

A su vez, la ministra española encargada de deportes, Milagros Tolón dijo. “El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad”.