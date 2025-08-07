A pesar de la corta edad de Gilberto Mora, 16 años, ya es titular en la Selección Mexicana absoluta. Incluso ya puede presumir una Copa Oro. Y ahora disputará el Mundial Sub-20.

Y es que es muy difícil que la Selección Mexicana tenga una joya como lo es Gilberto Mora, así que lo quieren llevar de la mejor manera y el Mundial Sub-20 es un escenario ideal.

Recordemos que el joven futbolista debutó con la Selección Mexicana mayor en esta misma Copa Oro, parecía que lo llevaban para conseguir experiencia, pero no fue así.

De entre todos los jugadores con experiencia, Mora se hizo un lugar en el 11 titular. Lo que habla del gran talento que tiene. Ya se comenta, también, que varios grandes de Europa ya lo están poniendo el ojo.

No iría a la Selección mayor: Gilberto Mora jugaría el Mundial Sub-20 con el Tri

Javier Aguirre y los directivos de la Selección Mexicana ya tomaron una decisión y Gilberto Mora jugará el Mundial Sub-20 que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Esto quiere decir que Gilberto Mora no estará en la Fecha FIFA de octubre con la Selección Mexicana mayor. "Tanto el cuerpo técnico como la Federación coincidieron en que esta experiencia podría ser decisiva para su crecimiento", comentó un directivo a Claro Sports.

Lo que sí es que el joven futbolista podrá estar para la Fecha FIFA de noviembre, ya que seguramente lo veremos en el Mundial 2026.

Otra cosa, debido a su edad, podría jugar hasta 2 mundiales de la categoría Sub-20, ya que el siguiente sería en 2027.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

¿Cuándo es el Mundial Sub-20? La Selección Mexicana tendrá rivales complicados

El Mundial Sub-20 se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025 en Chile. Se debe decir que la Selección Mexicana está en el grupo de la muerte.

La Selección Mexicana Sub-20 compartirá el Grupo C con Brasil, España y Marruecos. Así que Gilberto Mora tendrá mucha vitrina.

Este es el calendario de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20